台南市106年度首場公辦徵才活動　周六善化登場

台南市勞工局辦理的徵才活動，提供近4000個就業機會，3月4日在善化登場。（莊曜聰攝）

台南市政府在今年舉辦的首場就業博覽會在善化舉行。（莊曜聰攝）

由台南市政府勞工局辦理的就業博覽會將於3月4日星期六在善化區文康育樂中心登場，這是南市開春後首場由官方所主辦的徵才活動，包括南科園區的台積電、聯電、群創等多家科技大廠都釋出工作機會，知名服務業如麥當勞、家樂福、寶雅等也有主管級的職缺，約提供近4000個就業機會，其中有近千個職缺月薪在3萬元以上。

該場就業博覽會也結合善化商圈及各部門資源，搭配多項求職者的貼心服務，現場數位求職專區可透過平板電腦、手機上網登錄增加機會，多投履歷的民眾還可參加摸彩活動和享有購物優惠，活動當天善化火車站也提供接駁車搭乘。

(中時)