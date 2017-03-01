川普國會演說 美軍遺孀成了勇氣象徵

美國總統川普昨晚在國會聯席會議發表就任後首次演說，打破民主與共和兩黨敵意的不是川普的政策計畫或華麗辭藻，而是在場一名育有3個孩子、淚流滿面的美軍遺孀。

美國「紐約時報」（NYT）報導，凱琳．歐文斯（Carryn Owens）丈夫是美國海軍海豹部隊成員威廉．萊恩．歐文斯（William Ryan Owens），萊恩在今年1月川普批准的突擊行動中陣亡。

凱琳昨晚受邀赴國會聆聽川普演說，被安排坐在川普倚重的女兒伊凡卡（Ivanka）旁。當川普提到擴軍時，凱琳成了美國勇氣的象徵。

川普望向凱琳說：「萊恩雖死猶生，他是一名戰士和英雄，對抗恐怖主義，保衛我們的國家。」

凱琳穿著黑色洋裝，雙眼往上看，她滿臉淚水，久久不能自己，口中不斷重複「我愛你」，這時國會全場起立致意，熱烈鼓掌，兩黨罕見展現團結。

數分鐘後，相關照片開始在社群媒體流傳，將人們的焦點從對這起行動不斷升高的批評轉移至凱琳悲傷的臉龐。

美國軍方及白宮官員都堅稱突襲行動成功，但萊恩是在連串錯誤及誤判導致美軍在葉門和蓋達好戰分子交火50分鐘中殉職。這起行動另造成3名美國人和數名葉門平民受傷，一架7500萬美元軍機也因此報銷。

萊恩父親是批評砲火最猛烈的人之一，他在兒子遺體送返美國當天拒絕和川普見面。他呼籲美國政府對這起事件展開調查，並警告，「別躲在我死去的兒子背後阻止調查」。1060301

(中央社)