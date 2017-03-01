比利時古老嘉年華登場 萬人瘋狂搶橘

比利時班什（Binche）小鎮以舉辦歐洲的4大古老嘉年華之一聞名，在恐攻陰影一週年後，今年照常湧進數萬名遊客參與，特別的是，大家目標竟是瘋狂推擠搶「橘子」。

班什是位在布魯塞爾南方數10公里的一個小城鎮，每年天主教四旬齋前三天舉行知名的嘉年華，今年在2月26日至28日登場。

在去年3月布魯塞爾恐攻事件即將一週年後，來自全世界的遊客還是蜂擁進入這個中古世紀小鎮，現場並沒有特別維安措施，遊客任意打扮成奇裝異服在街頭高聲談笑、唱歌飲酒，恐攻陰影只有在警察巡邏時才會感受到。

一連三天的盛大嘉年華，班什小鎮完全沉浸在充滿著歌聲及樂聲的歡樂氣氛中，重頭戲就是最後一天的街頭大遊行，近千名班什男性打扮成傳說人物吉勒（Gille），身穿紅、黃或是黑色服裝，頭戴大型鴕鳥羽毛帽，腳踩木屐，配戴鈴鐺。

最特別的是戴著畫有綠色小眼鏡的蠟質面具，分成不同隊伍隨鼓聲跳著自古流傳的舞步向廣場前進，整個場景彷彿回到中世紀。

而陪同吉勒的還有農夫，銅管樂隊和狂歡人群組成熙熙攘攘的遊行隊伍，每組都受到上萬遊客的熱烈歡迎，而仔細一看，許多人帶著雨傘、捕蝶網及各種袋子，很難想像的是，今天大家最重要的目標竟是搶「橘子」。

班什市政廳顧問皮耶（Jean pierre Jaurmot）接受中央社訪問表示，按習俗每次到了嘉年華，班什居民為表達感恩要送珍貴的禮物給別人，古早時大家是送麵包，因為那時麵包也很珍貴，但後來因為班什不出產橘子，大部分是從西班牙進口所以價格很貴，最後演變成轉送橘子。

在嘉年華遊行隊伍進行時，除了吉勒人物外，還有許多小朋友打扮成丑角，手上都會提著一個裝得滿滿的橘子籃沿街贈送，當排在後頭的遊客或是在二樓觀賞遊行的住家大喊想引起注意時，他們還會用丟的，所以現場不時看到橘子在天空中飛來飛去，遊客們則是賣力想接住，將雨傘倒過來的民眾，因接住最多橘子而笑得合不攏嘴。

遊客中的小朋友可說是最幸運了，通常當吉勒走過去看到小朋友時就會主動奉上橘子，也送上祝福。

這場嘉年華在隆冬時節登場，28日當天氣溫接近零度。現場的匈牙利遊客表示，自己是第二次參加，想讓小孩及家人感受到這個充滿歡樂及樂趣的嘉年華，因此不辭辛勞及不畏寒冬還是要來，而且她也準備好要開搶橘子。

班什嘉年華不但是歐洲的四大嘉年華之一，更被聯合國認定為世界非物質文化遺產。皮耶說這個嘉年華是全鎮的榮耀，因此扮演吉勒者遊行時要戴著面具，因為代表的不是個人。雖然是只有3天的活動，但班什小鎮居民全體動員，幾乎用上一年的時間去準備服裝道具，自費而不靠商業贊助，要世代接力守護這個有近千年歷史的嘉年華不走味。1060301

(中央社)