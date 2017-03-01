陸共享單車風行 小心掃到假的二維碼
中國大陸各大城市最近風行共享單車，但近來卻接連發生歹徒用假的二維條碼遮蓋真的二維條碼，導致使用者用手機掃描後，立即面臨帳戶被盜刷的風險。
新華社報導，中國大陸反詐騙專家劉洋表示，目前出現在中國大陸共享單車上的詐騙手法中，一是歹徒在正規二維條碼旁貼上微信或支付寶轉帳二維條碼，甚至把假的二維條碼貼在正規二維條碼上。
他說，使用者一旦沒有辨別清楚二維條碼真偽，就會被跳轉至轉帳界面。部份歹徒還把自己的收款頭像設置成共享單車的品牌logo，極具迷惑性。
另外，有些歹徒製作出高度模仿共享單車官網的釣魚頁面，以身分認證等名義誘騙使用者填寫個人身分訊息和銀行卡資料，進而實施詐騙甚至盜刷網路銀行帳戶。
至於第3種是歹徒設計假的租車APP二維條碼貼在單車上，要求使用者更新。使用者掃描後，以為安裝了租車APP，卻因此被植入木馬軟體。
劉洋建議，共享單車使用者要透過正規的網路商店下載共享單車APP，避免用到山寨APP而導致手機被植入木馬病毒；在掃描前，要仔細辨別二維條碼是否被撕換、塗改或遮蔽。只要是貼上去的二維條碼，務必提高警覺。1060301
(中央社)
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