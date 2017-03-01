竹圍漁港現30米長黑色油汙 海巡人員清除

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桃園市竹圍漁港1日被發現有油污，隨即由海巡人員清除。(賴佑維翻攝)

海岸巡防署北部地區巡防局23三岸巡大隊接獲竹圍安檢所巡邏人員通報，桃園市竹圍漁港北堤中油碼頭東7號工程平台旁發現約30米長黑色油汙，現場飄散油汙氣味。趕緊通知桃園市環保局，並以吸油棉及攔油索清理。

(中時)