管碧玲角逐民進黨市長初選 首次造勢活動獻勞工

勞工之友會總會長、前高市勞工局長吳清賓拿宣言書代表勞工宣言力挺管碧玲當高雄市長(林雅惠攝)

立委管碧玲參選高雄市長初選，首場大型活動今晚在圓山飯店獻給勞工，近千名勞工到場支持管媽，成立勞工之友大會，前高市勞工局長吳清賓也代表所有勞工上台宣示，決定和管媽「站鬥陣，戰工線」！

高市產業總工會理事長江健興說，誰幫忙勞工就支持誰，管碧玲拜託什麼事都會幫忙，因此他們全力相挺到底，希望她高票當選高雄市長。

勞工之友會總會長、前高市勞工局長吳清賓代表勞工宣言，強調為了讓大高雄各行各業勞動朋友受到合理、公平有尊嚴的對待，決定做伙站出來，向咱勞工朋友、市民鄉親推薦立法委員管碧玲，大家的管媽，讓她當選高雄市長。

管碧玲表示，今天是她參選民進黨市長初選第一次活動，她從勞工出發，把勞工放第一，她希望變成勞工唯一的支持者。

管碧玲說，高雄是勞工奮鬥出來的大城市，她把她的第一次市長選舉造勢活動從勞工之友會開始，今天共有15個總工會系統、超過100個基層幹部參加這勞工之友會，她希望這些勞工成為她選舉最重要的基層組織。

管碧玲強調，勞工期待恢復勞工自治委員會，她很肯定該平台讓謝長廷市長時代勞工政策都成為台灣的第一或唯一，將會支持勞工想法，另針對勞動部遷移高雄市議題，行政院長林全228與高市長陳菊及立委座談時，已有建議林全院長將勞動部遷到高雄市。

(中時)