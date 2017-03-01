限韓令效應 陸外交部發言人：從不看韓劇
大陸外交部發言人耿爽今主持例行記者會，面對媒體問及優酷等大陸視頻網站停止播放韓劇，及大陸國內電視台也不再邀請韓國藝人上節目時回應，他本人不看韓劇和韓國綜藝節目，也不太了解。
至於是否意味著薩德部署，中方開始對南韓採取報復措施？耿爽指出，中方反對美韓在韓部署薩德系統的立場是明確的、一貫的，意志是堅定的。
他強調，中方對中韓之間的交流合作始終持積極開放態度，但這需要民意基礎和輿論氛圍；中方希望韓方珍視中韓關係發展取得的寶貴成果，正視中方合理關切，傾聽民眾呼聲，停止薩德相關部署進程，避免對兩國關係和雙方經貿合作、人文交流造成更嚴重的負面影響。
(旺報)
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