生死瞬間！李玉璽、任容萱出國旅遊都遇水中驚魂

李玉璽、任容萱一起代言薄荷糖。（陳俊吉攝）

李玉璽、任容萱一起代言薄荷糖。（陳俊吉攝）

李玉璽、任容萱一起代言薄荷糖。（陳俊吉攝）

任容萱代言薄荷糖。（陳俊吉攝）

李玉璽代言薄荷糖。（陳俊吉攝）

形象清新的李玉璽、任容萱1日一起代言薄荷糖，原本不熟也沒交集的兩人，受訪時意外發現，他們前陣子都在旅行中遇到「水劫」。李玉璽參加公司員工旅遊去峇里島，愛玩鬧的他，泛舟時不斷用水攻擊其他船，結果船撞到一個大石頭，他就飛出去落水，還因急流而游不上船。任容萱則與家人出國度假玩浮潛，她被浪捲到無法控制方向，嚇到失神，事後也不敢讓爸媽知道過程多危險！

任容萱說，過年時全家人到馬爾地夫度假，她和姊姊Selina去玩浮潛，結果因為海浪太大，專注看海中美景的她，一抬頭就發現自己已被浪捲到快撞到岸邊，因為該處無法上岸，爸爸和當地人大聲叫她快游離開岸邊，她卻怎麼努力游也無法游到安全的地方，最後是直接漂流到下一個安全的淺灘，上岸後整個人整個人嚇到失神放空許久，卻因怕爸媽擔心不敢講，只有姊姊看出她不對勁，過了半天才問她「妳回神了嗎」。

李玉璽則是泛舟時太調皮想整人，卻自己飛出去落河，他說，落水後剛好有遇到急流，想要游卻游不回去，大家本來一直笑他，後來才發現他回不去開始緊張，「人生跑馬燈看了一圈，幸好看完了，還沒出事，很幸運」，他慶幸當時有穿救生衣，所以沒有滅頂，只是腳想踩石頭也踩不住，身體不斷被急流推撞，最後他是游到岸邊抓住東西才得救，「雖然才幾分鐘，卻感覺有三年那麼久！」

他與吳心緹因合作《惡作劇之吻Miss In Kiss》爆出緋聞，還被拍到女方在他家過夜，他說兩人現在還是很好，是「友好關係」，有維持聯絡，也沒有因為被拍到就刻意避或保持距離。

(中時)