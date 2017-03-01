楊一展停工1年陪家人 為罹癌姊姊吃素學佛
楊一展自從拍完《一把青》後休息一年沒拍戲，最近正式復出，與蔡黃汝（豆花妹）一起拍攝台視、三立新偶像劇《我的愛情不平凡》。他說，這一年休息陪家人，是為了彌補過去10年錯過的遺憾，他陪姊姊抗癌，為她發願吃素，也與爸爸一起修佛，學習修身養性，經過沈澱、領悟，發現自己過去待人處事的不夠周延，現在的他學會放慢腳步、EQ也變好，身心都變得平靜。
他說，以前的自己很少回家，現在是天天回家，像個正常人一樣陪爸媽，帶他們去公園散步、去黃昏市場買菜。他坦言轉捩點確實是因為姊姊生病，讓他覺得該放下腳步，這段時間推掉許多戲，但人生本來就該有所取捨，有捨才有得，不過因為休息太久，連媽媽都擔心他房貸會不會繳不出來。
蔡黃汝劇中飾演個性迥異的雙胞胎，必須詮釋出黑社會大姐頭的狠勁與江湖味，她除了學英文、健身及考汽車駕照，因為太入戲，私下常跟助理鬧著玩，結果把對方整到想離職。雖然與楊一展年齡有落差，但兩人都說相處無代溝，兩人一對戲就馬上進入狀況，完全不需要磨合期。
楊一展在《我的愛情不平凡》飾演警察，有不少武打動作演出，他平常就有健身習慣，仍特別為了戲劇花了一個月時間加強身體訓練，降體脂肪，開拍當天第一場戲就有裸露上身的戲，蔡黃汝大讚絕對不會讓大家失望，還沒修圖就很完美。楊一展則謙虛表示：「平常有備戰，心想總有一天會用到，現在終於派上用場，沒有白練。」
(中時)
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