深圳天價魚 2條小黃魚逾2萬元

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繼青島天價蝦、哈爾濱天價魚之後，大陸廣東省深圳市又傳出2條東海野生小黃魚要價人民幣4628元（逾新台幣2萬元）。消費者稱事前不知道價格；經調查，涉事餐廳確實無明碼標價。

大陸深圳晚報報導，消費者李先生2月16日在深圳市南山區「1949華家里」餐館請客，結帳時才發現2條東海野生小黃魚要價4628元。餐館方面稱有提前告知價格，但消費者說無，雙方各執一詞。

深圳市價格監督檢查局聯合深圳市消委會展開調查，調查結果初步顯示，涉事餐館沒有菜牌，沒有進行價格公示，涉嫌違反明碼標價管理規定，已責令餐廳立即整改。

根據餐廳提供的消費清單顯示，當晚李先生總共消費8254元，其中包含兩條重量為1.03斤（大陸的1斤等於500公克）和1斤的東海野生小黃魚，兩條魚價格一共4628元。在消費清單中，還包含1092.66元的服務費。

餐廳銷售經理羅小姐回憶，「點菜時，消費者的一位朋友說要把鯧魚換成黃魚，當時也告知其小黃魚的價格，重新改了菜單後也給他們確認，單據上都標有價格。」結帳時，餐廳還打了95折優惠。

對於餐廳為何沒有菜牌？餐廳說，目前餐館還處於試營業期間，因為每天運過來的海鮮不同，所以沒辦法提供固定的菜牌。目前這件事仍在調查中。1060301

(中央社)