又是江派人馬 上海市前檢察長陳旭遭查
中共中央紀律檢查委員會和中國大陸監察部聯合官網今天公布，上海市人民檢察院前檢察長陳旭涉嫌嚴重違紀，接受組織審查。
陳旭，1952年11月生，上海市人，管理工程碩士，長期在上海歷練黨政職務。他曾任上海市高級人民法院副院長、上海市第一中級人民法院院長、中共上海市委員會政法委副書記、中共上海市委副秘書長兼上海市政治文明建設委員會辦公室主任等職。
他在2008年任上海市人民檢察院檢察長、2009年任上海市人民檢察院檢察長暨（中共）黨組書記。
綜合海外華媒報導，前中共總書記江澤民侄子吳俊明擔任中共上海市委政法委書記時，陳旭是吳俊明的副手。因此，陳旭也被視為江派人馬之一。
中共總書記習近平上任以來，致力打貪。海外華媒曾推敲報導，習近平有意藉由打貪名義，清洗江派人馬。不過，北京當局對這類報導從未否認也從未證實。1060301
(中央社)
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