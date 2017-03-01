需求回升 陸二月官方製造業PMI 51.6優預期
兩會在即，大陸經濟數據表現持續強勁，中國國家統計局1日公布2月分大陸製造業採購經理人指數（PMI）為51.6，較上月增加0.3個百分點。對此統計局表示，由於市場需求回升，帶動大陸製造業PMI維持穩中求進的發展趨勢。
中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析指出，指數回升，並連5個月保持51以上的高水準表現，主要與製造業市場需求回溫、國內外需求改善、新動能持續發力、企業發展信心增強這4點有關。
趙慶河表示，就內容看，2月分生產指數和新訂單指數為53.7和53.0，分別較上月上升0.6和0.2個百分點；其次進出口部分，新出口訂單指數和進口指數分別為50.8和51.2，均較上月成長0.5個百分點，且連續四個月擴張，顯示整體需求均有所改善。
另在趙慶河也提到，裝備製造業和高技術製造業PMI分別為53.3和54.6，表示大陸製造業的新動能正持續發力，且生產經營活動預期指數也連2個月上升，顯示企業對未來市場的發展信心也在增強。
(旺報)
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