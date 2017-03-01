科學證實「快樂的人」有這10個共同點

快樂的人懂得享受當下、心中有夢，且持續學習。（圖/shutterstock提供)

常常覺得不快樂嗎？正向心理學之父Martin Seligman曾說，人的快樂有60%來自基因和環境，40%則在於人們如何面對環境。心理學家彙整出10個快樂的人所擁有的生活習慣，一起當個快樂的人吧！

1. 享受當下

快樂人的擅長享受當下，專注於自己能掌控的事物，儘管只是一朵玫瑰花，也會讓自己享受那撲鼻的花香。

2. 有「成長型思維模式」(Growth mindset)

Carol Dweck的書中曾提及，成功與快樂的人擁有「成長型思維模式」，與之相反的則稱為「封閉型思維模式」。「封閉型思維模式」的人習慣將成功歸於聰明或是有錢的人；但「成長型思維模式」的人則認為失敗有助於成長，將使自己離成功更近。

經過20年的研究結果證實，有「成長型思維模式」的人通常較容易成功，在面對挑戰時也更堅持不懈。

3. 身邊也是快樂的人

俗話說「近朱者赤，近墨者黑」，身邊的人會對自己產生巨大的影響，包含感受、思維和決定人生的方向。若想當個快樂的人，拒絕和負面朋友交是必要的。

4. 心中有夢

如果沒有未來可以期待，那麼只能不斷回憶過往。

無論你的夢是環遊世界、創業、學新的語言，只要心中有夢，不論遇到何種困難，都能讓自己保持樂觀、正向。

5. 能等待

越大的夢想則需要更多的耐心。快樂的人明白生命中美好的事物需要耐心和堅持，不論是事業、人際關係或是新的技能，勇於付出、享受過程，且不著急於獲得回饋。

6. 每天留時間給自己

別對所有人的要求都說「好」，那樣可能會犧牲了自己的學習時間、休閒時間。

7. 花錢「體驗」而非「物質」

任何「物質」都會有價值耗損的問題，唯有「體驗」可作為回憶伴你一生。快樂的人寧可來一趟背包旅行，而不是買一個平時很少看的液晶電視。

8. 付出比得到的還多

快樂的人活在身心富足的世界，捐助更多的錢、分享更多的愛，他們盡可能的付出，卻能感受到更多的快樂。

9. 正面看待不適

生活中充滿挫折，然而快樂的人懂得從挫折中站起來，不會陷入失望的負面情緒。

10. 持續學習

快樂的人都有一個共同點，他們是終身學習者，看書、旅行、學新的語言。他們深信一旦停止學習，也就停止生活了。

(中時電子報)