KTV訪友互看不順眼 兩派人馬暗夜街頭鬥毆
台中治安亮紅燈！豐原區日前有兩派人馬互看不順眼，凌晨在向陽路街頭打群架，警方據報出動快打部隊到場，但雙方人馬都已不見蹤影，警方將受傷的陳男、王男送醫，並循線找到鬧事的16人，訊後函送法辦。
警方調查，上月27日凌晨2時許，21歲陳男、22歲王男與4名友人至豐原向陽路一家商務大樓8樓KTV找朋友，離開時，在走道被隔壁包廂出來的蕭男嗆聲，接著雙方分搭不同電梯到1樓後，竟爆發肢體衝突。
警方表示，快打部隊到場後，只剩僅陳男、王男還在場，兩人頭部、四肢多處擦挫傷及撕裂傷，送醫急救後無生命危險，鬥毆現場則遺留球棒、木棍。經警方調閱店家及路口監視器，通知16名涉嫌人到案，其中3人坦承動手。
動手的37歲連男、36歲蕭男及19歲李男向警方表示，3人互不認識，是發現朋友被打，過去瞭解也被打，才會自衛還手打人。警方表示，整起鬥毆案雙方都有人受傷，但送醫的陳男提出傷害告訴，偵後將涉案的16人依傷害罪嫌函送法辦。
(中時)
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