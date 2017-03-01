男子偷逾千元香油錢 警3小時破案逮人
偷兒竟然敢在神明頭上動土，下場是應驗了舉頭三尺有神明！方姓慣竊缺錢竟侵入神壇偷香油錢，得手1千餘元，3小時就被據報的警方人贓俱獲，依竊盜罪嫌移送法辦。
61歲方姓男子有多次竊盜前科，日前，利用凌晨4時許熟睡時分，侵入高雄市大寮區一棟五樓透天厝。行竊前，騎機車在鳳屏路遇中庄派出所巡邏警網，員警見他行跡可疑盤查，但因尚未犯案，查無可疑而放行。
隨後，他騎車到翁園路，從一樓攀爬到頂樓破壞門鎖後再到一樓，把神明壇上的香油錢箱搬到頂樓破壞偷走1千多元，自以為神不知鬼不覺，不知過程被監錄器全都錄。
屋主起床後現遭竊報案，值深夜勤務的警員李翰翔、徐肇亨從監錄畫面立即認出3小時前才盤查他，立即根據電腦資料到方嫌家逮人。
正巧要出門的方嫌起初不配合調查，但警方秀出證據，眼見無法狡賴而俯首認罪，只是偷來的香油錢已經花費殆盡。
中庄派出所所長史明儒表示，這件香油錢竊案從受理到偵破只有短短三個小時，除了靠本市綿密的監視器系統之外，也全仰賴派出所同仁平日落實巡邏勤務的認真盤查，但也證明了舉頭三尺有神明，做壞事的人終究會受到法律的治裁。
(中時)
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