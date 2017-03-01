防堵禽流感 高雄餵食野鳥將依法開罰
防堵禽流感擴大，高雄市政府下令全面清查各公園、綠地及公共廣場等野生禽鳥易聚集區域，宣導民眾不得有任意餵食野鳥，經勸導不聽者，將依法開罰；私有鴿舍或鳥園未配合落實環境衛生管理工作，也將依違反「廢棄物清理法」相關規定處分。
市府副秘書長林英斌昨主持第3次禽流感跨局處整備會議，針對國內首例台商因感染H7N9新型A型流感死亡個案，指示衛生局及農業局強化防疫作為。
針對野生禽鳥易聚集區域，主動設立告示牌，加強宣導民眾勿任意餵食野鳥，凡經勸導無效者，將依違反「高雄市公園管理自治條例」規定，處以新台幣1千元至6千元罰鍰。如果鴿舍鳥園違反「廢棄物清理法」，若經確定，最高將處6千元罰鍰。
行政院衛生福利部疾病管制署與會代表也特別提醒，各相關局處第一線防疫同仁應落實自主健康管理工作，進出禽流感高風險場域，均應穿戴適當護具，並妥善處理污染物，以保障工作人員安全。
農業局表示，日前杉林區1養鴨場傳出鴨隻感染H5N8案例，該場鴨隻5613隻均已全數撲殺完畢，後續將針對該案例場半徑3公里範圍內計12場養禽場，進行全面監測採樣及訪視工作，以防止疫情擴散。
衛生局也呼籲民眾，預防流感應遵守「5要6不」原則，就可遠離流感病毒威脅。
(中時)
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