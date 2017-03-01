國內首次VR／AR高峰論壇 唐鳳出席
國內首次VR（虛擬實境）/AR（擴增實境）產官學三方高峰論壇，1日在高雄軟體園區舉行，應邀出席的行政院政委唐鳳說，VR的特色可以突破時間跟空間的維度，「以後人在國外要進行演講或教學，只要弄一台機器就好。」台灣南北不平衡也可以透過這項技術打破，未來即將翻轉。
論壇由經濟部加工處主辦，會上聚焦探討臺灣VR/AR產業的未來，並針對該產業的3大商業應用趨勢進行產學對話，分別是「動作平台結合VR邁向全球市場」、「虛擬實境內容發展策略與挑戰」與「我的高雄夢」，結合產官學觀點，希望藉此解決VR產業的現有困境與未來十年的對應發展。
加工處處長黃文谷說，去年是台灣VR元年，我國VR/AR產業已然成形，政策如何配合來加速這個產業愈發成熟，讓台灣站穩亞洲矽谷的戰略性位置，是當前最重要的議題。
他歡迎VR/AR新創業者來到高雄軟體園區，並持續培育創新娛樂應用人才，強化創新創業基地，積極推動高雄軟體園區成為體感科技VR/AR娛樂應用示範場域，帶動南部產業發展。
(中時)
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