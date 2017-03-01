台中區農會今選理監事 和平、清水、后里料將變天

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和平區農會今日進行理監事選舉，供銷部資深職員李順冬在9席理事中掌握6席，另名候聘者王政顯拿下3席，現任總幹事鄧碧珠無力回天。（王文吉攝）

基層農會選舉如火如荼，台中市今日有12區農會進行理監事選舉，備受矚目的和平、清水、后里3區挑戰者來勢洶洶，結果李順冬、顏秋月、陳清琪掌握多數理事席次，現任總幹事大勢已去，料將讓出農會掌舵權。

后里區農會有現任總幹事王鈺州與前推廣股長陳清琪捉對廝殺，雙方各掌握17席會員代表，上午理監事選舉，陳清琪拿下5席理事，險勝現任王鈺州4席，可望在本月9日的理監事會議獲聘接掌總幹事，競選總部中午也放鞭炮慶祝。

和平區農會供銷部資深職員李順冬挑戰現任總幹事鄧碧珠，外傳李獲現任理事長王結利、前任理事長邱萬中以及區長林建堂也力挺，上午理監事選舉開票，李在9席理事中掌握6席，另名候聘者王政顯則拿下3席，鄧碧珠則無力回天。

清水區農會選舉也是變天局面，前清水鎮長顏秋月在前議長張清堂力挺下，拿下9席理事，獲壓倒性勝利，大贏現任總幹事何淑瑛；因顏候聘資格未達農委會標準，但她掌握理事會支持，已然勝券在握，經重跑登記審查等第二輪流程，最快在6月底獲聘總幹事。

(中時)