盧學叡化身「半獸人」前進校園　嚇哭泰國小朋友

盧學叡變半獸人嚇壞小朋友。（八大）

盧學叡變半獸人嚇壞小朋友。（八大）

盧學叡變半獸人嚇壞小朋友。（八大）

盧學叡觸摸大水母。（八大）

盧學叡日前為他主持的八大綜合台《世界第一等》至泰國捕撈大水母，這次頂著豔陽漂流海上，足足超過半小時在大太陽底下曝曬，吃盡苦頭，一向形象親切的他，忍不住哀叫：「我的工作是主持，再弄下去我就沒辦法講話囉！」

盧學叡這次挑戰捕撈一隻重量可達10多公斤的大水母，事前自稱就像舉重選手一樣厲害！但為了尋找水母，他已在海上漂流曝曬超過半個小時，經過一番折騰累癱在船邊。而從未見過水母的他，看到成群晃動的水母竟看到頭暈，他形容這幕「好像看到自己的腦袋在晃動、好不舒服」。但他也忍不住好奇觸摸水母，形容觸感就像「秋葵」一樣會牽絲，但因水母的觸手具有毒性，他自嘲自己像「死小孩」硬要摸。

此外，他也拜訪當地一位將重機外體改造如電影「異形」的騎士，對方還會將自己打扮成可怕的怪獸，他一見到騎士造型，開玩笑形容像「雷鬼的忍者龜」，隨後他還戴著怪獸造型頭盔，以「半獸人」的姿態跟著騎士前進當地小學，一現身就把好幾位小朋友嚇哭，但經過一番相處，盧學叡很快融入小朋友之間，開心的唱唱跳跳，最後騎士解釋會以怪獸造型前進校園，最初是為了教導自己的孩子「不要以貌取人」，相當具有意義！

(中時)