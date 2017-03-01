男版陳樹菊 陸清潔員30年捐近百萬元

中國大陸有1名「男版陳樹菊」，57歲趙永久是遼寧省1名清潔員，每月收入人民幣2300元（約新台幣1萬元）。他堅持把每月1/3收入捐給貧苦人家，30年來累計捐款近20萬元（新台幣90萬元）。

中國中央電視台微博今天報導了遼寧省瀋陽市清潔隊員趙永久的故事。

他說，自己固定「每個月拿出30%至40%搞扶貧」，若突然發生地震事故，或有孩子住院了，自己還會再額外捐款。

報導說，30年來，趙永久累計捐款近20萬元。每個月固定捐款，但趙永久對自己很「摳門」，已經十多年沒有買過新衣服，身上的衣服和鞋子都有些破舊。

不過，趙永久說，自己小時候是靠好心人幫助長大的，現在只想把這份愛心傳遞下去。

台東菜販陳樹菊因自幼失學，多年來以個人名義捐款新台幣近千萬元，幫助兒童和孤兒，以及建立圖書館等。她在2012年獲得菲律賓麥格塞塞獎，後來她也把這筆獎金捐了出去。1060301

(中央社)