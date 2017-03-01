所言是真是假 川普國會演說大檢驗

美國總統川普今天首度向國會發表演說，提議大刀闊斧整頓移民系統，並高呼重拾美國精神，內容卻不見得是事實全貌。以下為「紐約時報」整理川普部分演說內容與事實對照：

川普說：2015年謀殺率是近半世紀以來，成長幅度最大的一年。

事實：確實如此，但有些部分會使人產生誤解。美國聯邦調查局（FBI）犯罪數據估計2015年發生1萬5696起殺人案，較2014年上升了10%。驅使美國謀殺率上升的主因為芝加哥和巴爾的摩等大城市的街頭犯罪數量增加。

然而，導致這項數據激增的其中1個原因，是一個世代以來美國犯罪率不斷下滑。FBI估計1991年共發生2萬4703起殺人案。

川普說：慘遭無證移民殺害的受害者家屬遭「媒體忽視」。

事實：有相關新聞報導。地方報紙或新聞台都廣泛報導川普演說中提及的那些受害者。舉例來說，「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）和其他地方電視台都廣泛報導小蕭奧（Jamiel Shaw Jr）2008年在洛杉磯遭槍殺一事。

川普說：歐記健保正在崩潰。

事實：這是誇大其詞。「平價醫療法」（Affordable Care Act）健保費今年大幅上漲，但可減免的費用通常不低。收入不高的數以百萬計民眾享有保險，聯邦補助金則可降低保費和付現成本。共和黨致力廢除歐記健保法案帶來更大的不確定性，恐導致健保市場動盪不穩，情況甚至更糟。

川普說：美國國家科學院（National Academy of Sciences）報告指出，移民系統每年花掉數十億美金的成本。

事實：根據報告，移民構成的淨成本因地區所在而有著極大的不同，他們2011年至2013年平均花掉美國574億美元。然而，同一份報告也發現，移民後代消弭了大部分的成本，帶來305億美元淨利。第3代移民帶來的淨利高達2238億美元，遠超過他們祖父母花掉的國家經費。

川普說：超過4300萬美國人仰賴糧食券。

事實：這項數據是正確的。根據農業部，有4330萬美國人使用糧食券。不過，這項數據與貧窮率在過去幾年都呈現下滑趨勢。

川普說：「基石」（Keystone）和達科他輸油管（Dakota Access Pipeline）計畫將創造「數以萬計」就業機會。

事實：此舉將創造就業機會，但大多數都屬暫時性。

川普說：9400萬美國人沒有工作。

事實：這有誤導之嫌。9400萬失業人口泛指所有15歲以上、沒有工作的人，其中包括仍在就學的高中生和大學生、殘障人士、家庭主夫和主婦父母及數以百萬計退休人士。

有工作意願卻找不到工作的人數遠低於這項數據。勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）估計今年1月約有760萬人失業。

川普說：我們正在驅離幫派成員、毒販和罪犯。

事實：多項研究指出，移民人均犯罪率低於在美國出生者。

川普說：執行移民法將帶動薪資成長。

事實：或許有點關係。若干經濟學家認為，競爭增加將使某些工作類型的薪資減少，特別是低技術勞工。但這類影響相對較小，或許只有極少個百分點，對整體經濟大多為正面影響。（譯者：中央社劉文瑜）1060301

(中央社)