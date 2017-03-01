逾300所陸校 1日起接受華僑及港澳台考生報名
據中新社報導，中國普通高等學校聯合招收華僑、港澳地區及台灣學生辦公室（以下簡稱聯招辦）指出，今年共有超過300所大陸大學向華僑及港澳台地區招生，其中逾8成的高等院校為大陸國家重點高校，而報名從1日起至15日截止，報名主要採「網上預報+確認」的方式進行，實際報名地點分布在北京、上海、福州、廈門和廣州。
據瞭解，今年聯合辦招收華僑港澳台學生的陸校，第一批次大學錄取院校共有160所，其中包括北京大學、北京清華大學、中國人民大學等；第二批次錄取院校則有147所，包含首都體育學院、北方工業大學、山西大學等校。
第一批次預科錄取院校有廈門大學、暨南大學、廣州中醫藥大學3所，第二批次預科錄取院校包括華僑大學、集美大學等14所。
在選填志願的部分，考生報名的同時要按錄取批次填報志願，其中每個本科批次填報2所學校志願，每個預科批次填報1所學校志願。
考試時間將安排在5月20日及21日舉行，其中文史類科系的考試科目為中文、數學、英語、歷史、地理；理工農醫類院系的考試科目為中文、數學、英語、物理、化學；各科滿分均為150分。
而在報考條件方面，華僑考生必須特別注意，必須取得外國長期或永久居留權，並且最近四年有在國外實際居住2年以上的記錄，但若一年在國外居住滿9個月，即按一年計算，無需連續居住。
(旺報)
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