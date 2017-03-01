MusicRadio全球流行音樂金榜 公布年度20大金曲

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全球流行音樂盛典啟動儀式在北京舉行。（Hit Fm 聯播網提供）

五月天在台北HitFM聯播網為全金榜送上祝福，並揭晓了2016年度二十大金曲榜單。（Hit Fm 聯播網提供）

2016年度二十大金曲榜單。（Hit Fm 聯播網提供）

全球流行音樂金榜 2016 年度最受歡迎系列入圍名單（Hit Fm 聯播網提供）

具指標性、權威性的 MusicRadio 全球流行音樂金榜年度盛典，2月28日在北京明星基地舉行啟動記者會，魏晨、丁噹、Bii畢書盡都親自出席這項意義重大的活動。

記者會上，五月天在台北的 Hit Fm 聯播網隔空揭曉2016 年度20大金曲榜單；現場也公布全金榜年度最受歡迎系列入圍名單，並正式宣告年度票選活動展開。

這項活動是由大陸的中央人民廣播電台 MusicRadio 音樂之聲發起，集結全球各地知名華語電台，匯集最新華語流行歌曲排行，共同創建。

全金榜聯盟電台 CityFM 城市之音、加拿大中文電台、新加坡 UFM100.3 、馬來西亞 MY FM 、三藩市星島中文電台都透過 VCR 的方式，在記者會上傳遞全球聽眾對支援歌手與全金榜的加油呼聲。

2月28日的記者會上，除了宣告 MusicRadio全球流行音樂金榜年度盛典系列活動的正式啟動，也宣布正式開啟全金榜年度最受歡迎系列投票，從即日起到4月2日，登入即時網頁，就可以為喜愛的歌手投票。

3月11日起，「MusicRadio全球流行音樂金榜年度盛典落地拉票會」將在廈門、重慶、西安等地舉行，5月在北京舉行MusicRadio全球流行音樂年度盛典，將有逾20組人氣歌手齊聚北京。

(旺報)