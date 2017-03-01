機車停騎樓「車頭朝外」吃22張罰單 車主：上訴到底
住高雄市左營區透天厝的李玥蓁說，機車停在自己家騎樓下卻被開單，這樣合理嗎？規定已經因她的案子而修正，表示之前的開罰是不合理的，「我一定上訴到底」，不是為自己，而是為大眾的權益。
李玥蓁去年3月在自家騎樓停放3輛機車，遭鄰居拍照檢舉未依規定車頭朝內停放，半個月內遭警方連開22張罰單，其中1輛還曾1天被開2張罰單，罰款高達1萬3000多元；李女提起行政訴訟抗罰，遭橋頭地院判敗訴，她今天說「一定再上訴」。
李玥蓁說，她把機車停在自家騎樓下，車頭朝外，去年3月3日至17日遭人檢舉違規停車，半個月內被警察開了22張罰單，理由是「不依規定停放車子」；警察說，根據「高雄市整理機車慢車停放秩序實施要點」，機車停放騎樓要車頭朝內、且車子後輪要與騎樓外緣對齊。
她表示，去年3月被檢舉，這項規定就在5月修正，現在機車停騎樓，車頭朝內、朝外都可以，可見之前的規定不合理才會修正；自家騎樓又不是大樓，也非鬧區，卻被開罰單，「妳會心服嗎？」她一定爭取到底，為大家爭取權益。
轄區的左營分局啟文派出所所長李邦豪說，去年3月，李姓民眾的機車停放騎樓下，因停車方式違規而被民眾拍照向警政信箱檢舉，根據「高雄市整理機車慢車停放秩序實施要點」，車頭應朝內、後輪應與騎樓外緣切齊，李姓民眾當時車頭朝外、後輪未與騎樓外緣切齊而被檢舉，檢舉照片也有間隔2小時違規再舉發，因有人檢舉又拍照，警方依法一定要開單。
李邦豪說，「高雄市整理機車慢車停放秩序實施要點」去年5月已經修正，現在機車停在騎樓下，只要不妨害行人通行、排放整齊，車頭朝內朝外都可以。
(中時)
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