新北果菜江惠貞 害怕遇見北農韓國瑜
新北市果菜運銷公司總經理江惠貞新上任，她今天表示，原想要向台北農產運銷總經理韓國瑜請益，但害怕對方在競選黨主席的時機太過敏感，還是改天再拜訪好了。
新北市板橋果菜批發市場，可望4月試營運，有別於三重果菜批發市場以水果為主，將加重蔬菜比例，同時規劃批發以外也零售，讓消費者可以買到產地直送，新鮮度爆表的蔬果。
新北市果菜運銷公司新上任總經理江惠貞，為前立法委員，也擔任過板橋市長。擔任第12屆台北縣議員期間，還與韓國瑜同組次團體「公道問政會」，是當時最年輕的四大將。
江惠貞今天下午受訪表示，她本來要向韓國瑜請益農產運銷，但正值韓國瑜競選中國國民黨主席的敏感時刻，她還是暫時打住，專心板橋果菜批發市場的試營運，以及與產地的接洽。
新北果菜運銷經理郭榮瑞說，板橋果菜批發市場首創，採用無現金電子交易，以保障產地農民與承銷人雙方。1060301
(中央社)
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