川普國會演說 相關推文數破歐巴馬記錄

美國歷任總統中，大概沒有人像川普（Donald Trump）一樣那麼愛用推特（Twitter），但關於他首次國會演說的推文數顯示，推特對他的「愛意」也毫不遜色。

「今日美國報」（USA Today）報導，根據推特發言人帕西里歐（Nick Pacilio），美國總統川普昨天在國會參眾兩院聯席會議的演說，是歷來國情咨文演說與聯席會議中吸引最多人推文的演說，以300萬則擊敗前紀錄260萬則。前紀錄保持者是前總統歐巴馬2015年的國情咨文演說。

川普呼籲國會「廢除並以替代方案取代歐巴馬健保」時，引發最多則相關推文；第2名是他向海軍海豹部隊（SEAL）殉職成員歐文斯（William Ryan Owens）遺孀致敬時：「我們今晚很榮幸能與卡琳歐文斯（CarrynOwens）同席。」；第3名則是他說：「我們都流著相同的血液，我們都向相同的國旗敬禮，我們也都是由同樣的神所創之物。」這也是這晚被轉推最多次的推文。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和黨策士兼CNN評論員納瓦洛（Ana Navarro）也對川普這場演說印象深刻，但她也有點困惑：「你可以不同意他的政策，但這是川普聽起來最像總統的1次演說。如果我有健忘症，我可能甚至會忘記他是個瘋子。」

新任民主黨全國委員會主席培瑞斯（Tom Perez）則要川普別再偽善，他上傳1張川普男飾系列（Donald J. Trump Signature Collection）產品照片，其上標籤寫著製造地為中國，培瑞斯貼文寫道：「買美國製品，對吧？#聯席會議。」

參議員桑德斯（Bernie Sanders）則覺得川普很搞笑，他在推特貼文寫道：「川普說到我們需要推廣潔淨空氣與潔淨水的時候，我真的很難忍著不笑出來。他今天還撤回淨水法。」（譯者：中央社廖禹揚）1060301

(中央社)