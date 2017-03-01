休傑克曼新片 首日票房稱霸X戰警全系列
好萊塢影星休傑克曼「金鋼狼」畢業作「羅根」昨天上映，今天宣布全台首日票房衝上新台幣4500萬元，改寫「X戰警」全系列在台首日票房紀錄。
休傑克曼（Huge Jackman）與17年老戰友「X教授」派屈克史都華（Patrick Stewart）主演「羅根（Logan）」，先後宣布「羅根」後告別系列電影，日前兩人訪台宣傳3天2夜，為電影上映造勢。
「羅根」昨天在台上映，發行公司今天宣布全台首日票房衝破4500萬元，改寫「X戰警」及「金鋼狼」系列在台首日票房紀錄，並奪下今年全台開片票房冠軍寶座，也是休傑克曼個人所有作品在台票房全新紀錄。
劇情描述疲憊失志的「羅根」背負年邁力衰的「X教授」生計，躲在人煙稀少的墨西哥邊境，企圖遠離塵囂，自此消聲匿跡，沒想到一位年幼變種人到來，伴隨一群龐大殘暴的組織追殺，驚動他們與世無爭生活，更被迫攪入這場鬥爭。1060301
(中央社)
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