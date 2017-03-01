79歲台灣老翁涉販毒 在菲國被捕

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菲律賓緝毒署今天宣布逮捕1名施姓台灣人，並從他身上搜出約1公斤的安非他命。初步調查顯示，現年79歲的施姓嫌犯，已在菲國居住10年。

緝毒署幹員今天宣布，他們昨天凌晨2時左右，佯裝買客在馬尼拉市1間公寓順利逮捕施嫌，搜出的安非他命市價600萬披索（約新台幣420萬元）。

緝毒署幹員說，施嫌有軍事背景，被視為「高價值目標」，在菲曾有被捕紀錄，6個月前才剛獲釋。

施嫌被指是跨國販毒集團成員，打算在菲律賓警方暫停緝毒任務之際，測試毒品市場水溫。

菲律賓警方不久前因涉毒勒索醜聞，而被杜特蒂總統暫停緝毒任務，交由緝毒署挑起掃毒重任。1060301

(中央社)