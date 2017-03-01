79歲台灣老翁涉販毒 在菲國被捕
菲律賓緝毒署今天宣布逮捕1名施姓台灣人，並從他身上搜出約1公斤的安非他命。初步調查顯示，現年79歲的施姓嫌犯，已在菲國居住10年。
緝毒署幹員今天宣布，他們昨天凌晨2時左右，佯裝買客在馬尼拉市1間公寓順利逮捕施嫌，搜出的安非他命市價600萬披索（約新台幣420萬元）。
緝毒署幹員說，施嫌有軍事背景，被視為「高價值目標」，在菲曾有被捕紀錄，6個月前才剛獲釋。
施嫌被指是跨國販毒集團成員，打算在菲律賓警方暫停緝毒任務之際，測試毒品市場水溫。
菲律賓警方不久前因涉毒勒索醜聞，而被杜特蒂總統暫停緝毒任務，交由緝毒署挑起掃毒重任。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。