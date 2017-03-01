中華射擊隊在印度遭特別關切 疑陸施壓

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中華隊今天結束在新德里舉辦的世界盃射擊賽，成績未能擠入三甲。但因中國大陸近來不斷施壓，主辦單位特別提醒中華隊不准涉入政治，嚴守奧會國號旗歌等規定。

中華隊教練陳文凌證實，主辦單位「國際射擊運動聯合會」（ISSF）在中華隊在台北時，以及抵達印度後，特別告知中華隊避免政治人物來訪及涉入政治問題，嚴守奧會有關使用「中華台北」和旗歌等相關規定。

陳文凌指出，身為運動員，他們原本就只想著專心求取好成績，當然都按照相關規定，不會有例外。對主辦單位一再提醒，確實覺得奇怪。

近期以來，在印度舉辦的幾項國際商展、賽事和研討會，有些主辦單位都懸掛中華民國國旗，並邀請駐印度代表田中光與會，引起中國大陸的不滿。

立法院「台灣與印度國會議員友好協會」會長、民進黨籍立委管碧玲日前率團訪問印度，因印度記者詢問「台灣到底算不算是一個國家」，管碧玲和陪同的田中光特別向印度媒體闡述兩岸關係及中華民國是一個主權獨立國家的立場，引發中國大陸外交部抗議。

不過，北京當局的大動作抗議，反而讓印度媒體及在新德里的外交圈更加關切台灣議題，台灣能見度反而提升。

因此，中華射擊代表隊這次在新德里參加比賽受到「特別關切」，也引起印度輿論關注，許多印度網友在社群網站上都認為是中國大陸背後施壓，且指這是「政治干擾體育」，對此表示無法認同。

一些外交官最近也紛紛對在印度的台灣友人表達慰問之意，並對中國大陸的粗暴行為不表贊同。1060301

(中央社)