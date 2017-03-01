莎拉波娃4月重返球場 義網賽給外卡

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主辦單位今天表示，5度捧下大滿貫賽金盃的俄羅斯網球女將莎拉波娃，已獲得5月義大利公開賽（Italian Open）外卡。

前球后莎拉波娃因禁藥問題遭禁賽15個月，懲罰結束後，她將在4月重返球場，頭場賽事將是德國斯圖加特（Stuttgart）網賽。

義大利公開賽主辦單位在推特上說：「我們正式宣布，將給予曾3度贏得義大利公開賽冠軍的莎拉波娃外卡，參與抽籤。」

義大利公開賽將自5月15日進行至21日。

西班牙馬德里公開賽也給予莎拉波娃外卡，賽事將自5月6日進行至13日。（譯者：中央社蔡佳伶）1060301

(中央社)