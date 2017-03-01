中職攻勢零星 日本武士7比0暫領先

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中華職棒聯軍赴日交流，第二戰遭遇日本武士隊反撲，日本隊靠山田哲人首局首打席全壘打，第5局、第6局拉大差距，6局結束以7比0領先。

鄭凱文一開賽挨轟之後，雖投出2次四壞保送，但穩住場面不再失分，第2局讓日本隊7、8、9棒三上三下。

中職聯隊第3局換上洋投艾迪頓（Nick Additon）中繼，連2局無失分之後，在第5局遭遇亂流，秋山翔吾一壘安打、(土反)本勇人四壞保送，雙盜壘之後趁守備失誤追加1分，中田翔高飛犧牲打再得1分。

中職聯隊第6局派出林羿豪擔任第3任投手，保送、安打、失誤，又再失2分；換上第4任投手鄭錡鴻，又被4棒筒香嘉智安打，再失2分。

中職聯隊今天打線更動，但前一戰大放異彩的王柏融不變，仍是擔任第3棒、中外野手。王柏融前6局共3次上場打擊，2打數1安打、1次四壞。

中職聯隊1局下由1棒打者陳傑憲率先安打，但無後續攻勢。日本隊先發投手菅野智之連續解決8名打者，直到3局上才又被陳傑憲敲出第2支安打。

4局下王柏融率先安打，詹子賢在兩人出局後也敲安打，但劉時豪遭到三振，攻勢中斷。1060301

(中央社)