趙又廷《三生三世》結局臨時加戲 楊冪哭崩！
趙又廷、楊冪主演《三生三世十里桃花》今晚播出大結局，吸引大批粉絲守候在電腦電視前，搶看歷經生離死別的夜華與白淺再度重逢。其實楊冪早前受訪時也透露，趙又廷曾在結局臨時加了一場戲，激發出她更多情緒，「然後我就一下子就不行了，我喜歡這種臨時性的突發性表演。」
楊冪日前接受新浪娛樂《人物志》專訪，表示最喜歡趙又廷的一點，是對方會給她戲中沒有的東西，並大爆趙又廷在拍攝《三生三世》結局臨時加了一場戲。原本結局中趙又廷只有一句台詞「淺淺過來」，楊冪再跑過去抱著他哭就好。
想不到趙又廷竟臨時加了劇本中沒有的台詞，「別哭了，妳看，我不是好好地站在這裡嗎？」、「九月初二是個好日子，我們就選在那天結婚好嗎？（此句未播出）」讓楊冪聽到一下子就不行了，喜歡這種臨時性的突發表演。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。