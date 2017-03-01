趙又廷《三生三世》結局臨時加戲 楊冪哭崩！

楊冪結局淚擁趙又廷。(取自嘉行楊冪工作室微博)

趙又廷、楊冪主演《三生三世十里桃花》今晚播出大結局，吸引大批粉絲守候在電腦電視前，搶看歷經生離死別的夜華與白淺再度重逢。其實楊冪早前受訪時也透露，趙又廷曾在結局臨時加了一場戲，激發出她更多情緒，「然後我就一下子就不行了，我喜歡這種臨時性的突發性表演。」

楊冪日前接受新浪娛樂《人物志》專訪，表示最喜歡趙又廷的一點，是對方會給她戲中沒有的東西，並大爆趙又廷在拍攝《三生三世》結局臨時加了一場戲。原本結局中趙又廷只有一句台詞「淺淺過來」，楊冪再跑過去抱著他哭就好。

想不到趙又廷竟臨時加了劇本中沒有的台詞，「別哭了，妳看，我不是好好地站在這裡嗎？」、「九月初二是個好日子，我們就選在那天結婚好嗎？（此句未播出）」讓楊冪聽到一下子就不行了，喜歡這種臨時性的突發表演。

(中時電子報)