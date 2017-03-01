殺情婦逃逸焚屍 內蒙政協副主席趙黎平判死

大陸轟動一時的內蒙古自治區政協前副主席趙黎平槍殺情婦案，一審作出死刑判決後，趙黎平拒不認罪而提出上訴。2月28日下午，山西省高級法院裁定上訴駁回，維持原判，並依法報請最高人民法院核准死刑。

趙黎平涉嫌殺害的是一位「與自己關係較為親密的一位女性」。內蒙古警方人士消息，疑因被害女子要揭發趙，雙方未談妥，趙憤而殺人。

據財新網報導，知情者透露，趙黎平是在2015年3月20日晚，開車到內蒙古赤峰市作案的。案發地位於赤峰市松山區步行街附近，死者臨死前曾打電話報警。趙黎平殺人後，隨即將屍體裝入自己汽車的後行李箱，開車離開赤峰市，半路上拋屍。

(旺報)