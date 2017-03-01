林宥嘉嗨送休傑克曼「碗」 原因讓人噴笑
「金鋼狼」休傑克曼日前睽違11年再訪台灣，在宣傳會上簽名、自拍合照來者不拒，親民度爆表，結束台灣行後，今（1日）換造訪北京，歌手林宥嘉身為「金鋼狼」粉絲，也把握見偶像的機會，更送上「碗」當禮物，自曝送禮原因後，笑翻大票網友。
休傑克曼和派屈克史都華今在北京出席記者會宣傳新片《羅根》，林宥嘉在場上開心送兩人見面禮，並於今天在臉書大曬合照，他獻上一盤象棋給派屈克史都華，表示其象徵「X教授」的最強大腦，但卻給「金鋼狼」一塊金碗，他搞笑解釋：「因為他最喜歡唱：『給我一個碗～可以不可以！』」
原來是因為休傑克曼先前多次在節目上演唱中文歌《給我一個吻》，但發音稍有不標準，總把「吻」唱成「碗」，才令林宥嘉有此送禮靈感，而他也強調「碗也象徵一整碗滿滿的愛唷！」，讓眾人看了直呼太幽默，且不忘虧林宥嘉根本就是在發炫耀文，稱羨眾人。
(中時電子報)
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