1961年來最暖　大陸今冬高出近2度

台北今冬罕見沒有寒流過境，一海之隔的中國大陸也同樣出現暖冬。中國大陸氣象局統計，這個冬季全中國大陸平均溫度為攝氏零下1.5度，較過去均溫高出1.9度，是1961年來最暖和的冬季。

中國大陸即將召開全國人民代表大會與中國人民政治協商會議全國委員會，中國大陸氣象局今天特別通報全國兩會期間的天氣預報，也通報今年2月以及這個冬天的氣候變化。

大陸澎湃新聞報導，今年全國兩會期間，北京地區平均溫度將比過去略高，4日與14日會有明顯大風降溫氣候，12日前後空氣品質會變差，能見度下降。

根據中國大陸氣象局的通報，今年2月，全中國大陸平均溫度為攝氏零下0.1度，較過去均溫高出1.6度，是近8年最暖的2月。不光溫度偏高，降雨量也有所減少，從過去平均的17.4毫米減少至14.4毫米，降幅達17.3%。

而從去年12月到今年2月的整個冬季來看，全中國大陸平均氣溫為零下1.5度，較往常的零下3.4度，高出1.9度，是1961年以來，中國大陸最暖的冬季。降雨量方面，也從過去的40.8毫米，減少7%，累積降雨量僅達到38.0毫米。1060301

(中央社)