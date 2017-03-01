長榮春季線上旅展 APP購票折300元

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長榮航空今天宣布，即日起到24日，推出「2017春季線上旅展」，集結全球超過60條熱門航線，提供超值票價，使用長榮航空APP購票，還可折抵新台幣300元。

想要安排今年國外旅遊的民眾，可到長榮航空官網找優惠www.evaair.com。

長榮航空選出多條適合賞花的航線推出優惠價格，包括：大阪來回6768元起（未稅）、阿姆斯特丹來回1萬9680元起（未稅）、洛杉磯來回2萬6230元起（含稅），東京來回7488元起（未稅）。

長榮航空表示，消費者除可享有超值票價外，凡在線上旅展期間購買台灣出發的成人機票，還有機會抽長榮航空限定版RIMOWA Racing Green LIMBO 29吋電子標籤旅行箱，活動期間每週抽出一名。

長榮航空春季線上旅展優惠票，適用出發期為購票日起360天內，民眾在行程規劃上更具彈性，除了春季賞花之旅外，也能提早規劃準備暑期出遊，甚至預訂秋天賞楓假期、跨年狂歡行程。1060301

(中央社)