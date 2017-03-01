監委補提名 王幼玲：願落實國際人權

我要評比

總統府今晚公布11位監委補提名人選，其中，台北市社會局機要秘書王幼玲受訪表示，希望台灣能落實已簽署的國際人權公約。

王幼玲現任北市府社會局機要秘書、台灣障礙者權益促進會顧問、總統府人權諮詢委員會委員，長期關注及參與社福、勞動及弱勢運動，且具有非常豐富的NGO及政府部門經歷。

王幼玲相當低調，她受訪表示，「過去一直從事弱勢人權、障礙者、貧困者、兒童等相關工作，也一直是總統府人權諮詢委員會的委員，做了6年」。

她希望台灣能落實已簽署的國際人權公約，包括公民和政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約、消除對婦女一切形式歧視公約、兒童權利公約、身心障礙者權利公約等5個公約。

王幼玲說，這5公約已國內法化，會看政府執行成效為何。1060301

(中央社)