數千科學家耕耘22年 四川「兩彈城」變身教育基地
60年代中國科學家鄧稼先等人，隱身四川省梓潼縣一處大山溝，默默耕耘22年，成功研發原子彈及核彈等國防武器，成為戰爭年代保家衛國的關鍵秘密武器。事過境遷，鄧稼先的故事被寫進大陸教科書，而研發原子彈的秘密基地被稱「兩彈城」，不僅是梓潼特色景區，還是青少年教育基地。
「兩彈城」區防空洞內原本設置預防生化攻擊的密室，各種以紅字寫下的「促生產、促備戰」、「國無防不立」及毛語錄等字句，都還在斑駁的石牆上。除了部分古建築更名為鄧稼先紀念館、三防教育館、兩彈歷程館等，當年科學家用來躲避空襲的防空洞，更多了科學遊戲、展示砲彈等軍武模型。
最特別的是，大量體驗設備，讓許多去過的遊客都感到很驚喜。昏暗的防空洞內放置軍裝，可讓民眾換穿並拍照留念，沿路有專人可提供單車租借服務；防空洞的盡頭轉彎處，一大片五顏六色的LED燈串鋪成的星光大道，象徵穿越時光隧道，而防空洞則有遙望台，可一窺七曲山美景。
事實上，「兩彈城」早年是中國工程物理研究院，又稱九院或839，是國家計畫中大陸唯一的核武器研製生產單位，在60年代中期遷往該處。因為研發出核彈（原子彈、氫彈）和導彈而得名，現為愛國主義教育基地、全國紅色旅遊經典景區和國家級旅遊景區。
當年為掩人而目都對外稱為：「國營曙光機械廠」，數千名科學家隱姓埋名，常年投入研發工作。國防部長張愛萍視察時，還曾因感念科學家們在沒有資源的情況默默付出，寫下一了首詩：「贈九院同志：22年難忘情，崎嶇道路信踏平。屢建奇功震寰宇，更創奇蹟驚鬼神」，表達肯定。
地方人士指出，來自安徽的鄧稼先出身書香門第，求學期間受愛國救亡運動影響，參加秘密抗日聚會，曾赴美國留學取得博士學位，畢業當年毅然回國，成為中國核武研發主要製造者；不過，他在一次實驗中受到核輻射，罹患直腸癌，62歲病逝北京。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。