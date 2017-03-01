數千科學家耕耘22年 四川「兩彈城」變身教育基地

「兩彈城」如今都還留有當年科學家用來躲避空襲的防空洞。（梁雅雯攝）

60年代中國科學家鄧稼先等人，隱身四川省梓潼縣一處大山溝，默默耕耘22年，成功研發原子彈及核彈等國防武器，成為戰爭年代保家衛國的關鍵秘密武器。事過境遷，鄧稼先的故事被寫進大陸教科書，而研發原子彈的秘密基地被稱「兩彈城」，不僅是梓潼特色景區，還是青少年教育基地。

「兩彈城」區防空洞內原本設置預防生化攻擊的密室，各種以紅字寫下的「促生產、促備戰」、「國無防不立」及毛語錄等字句，都還在斑駁的石牆上。除了部分古建築更名為鄧稼先紀念館、三防教育館、兩彈歷程館等，當年科學家用來躲避空襲的防空洞，更多了科學遊戲、展示砲彈等軍武模型。

最特別的是，大量體驗設備，讓許多去過的遊客都感到很驚喜。昏暗的防空洞內放置軍裝，可讓民眾換穿並拍照留念，沿路有專人可提供單車租借服務；防空洞的盡頭轉彎處，一大片五顏六色的LED燈串鋪成的星光大道，象徵穿越時光隧道，而防空洞則有遙望台，可一窺七曲山美景。

事實上，「兩彈城」早年是中國工程物理研究院，又稱九院或839，是國家計畫中大陸唯一的核武器研製生產單位，在60年代中期遷往該處。因為研發出核彈（原子彈、氫彈）和導彈而得名，現為愛國主義教育基地、全國紅色旅遊經典景區和國家級旅遊景區。

當年為掩人而目都對外稱為：「國營曙光機械廠」，數千名科學家隱姓埋名，常年投入研發工作。國防部長張愛萍視察時，還曾因感念科學家們在沒有資源的情況默默付出，寫下一了首詩：「贈九院同志：22年難忘情，崎嶇道路信踏平。屢建奇功震寰宇，更創奇蹟驚鬼神」，表達肯定。

地方人士指出，來自安徽的鄧稼先出身書香門第，求學期間受愛國救亡運動影響，參加秘密抗日聚會，曾赴美國留學取得博士學位，畢業當年毅然回國，成為中國核武研發主要製造者；不過，他在一次實驗中受到核輻射，罹患直腸癌，62歲病逝北京。

(旺報)