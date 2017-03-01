工程師在美被殺 印度否認發外交照會

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美國總統川普在沈默多時後，今天公開譴責印度工程師在美因種族仇恨遭槍殺的犯罪者。印度外交部也讚揚美國的行動，「消除了政府對此事發出外交照會的需求」。

有媒體報導，印度就印度工程師在美國因種族仇恨遭槍殺事件，已向美國正式發出外交照會（demarche）；但印度外交部發言人貝格雷（Gopal Baglay）予以否認。

貝格雷就此回應說，美國的行動已經「消除（印度）政府對此事發出外交照會的需求」。

他進一步解釋「美國的行動」指出，包括美國承諾徹底調查及追訴此案，這些都表現在案發地點主管機關堪薩斯州（Kansas）最高當局的意見與保證上。

外交照會是指一國外交部或各省長官對另一國外交使節，就關係雙邊的某一事件遞交一種外交文書，又稱為「通牒」。這通常意味一國就某事對另一國正式表達抗議或不滿。

印度工程師古奇博特拉（Srinivas Kuchibhotla）2月22日晚間在堪薩斯一間酒吧，遭一名男性白人槍殺身亡，兇嫌開槍前對被害人咆哮：「滾出我的國家。」因而被認為是出於種族仇恨動機，且與美國總統川普排外及涉及種族仇恨的言論有關。

白宮先是否認此案與川普言論有關，拖到28日才公開對此案兇嫌及種族仇恨發表譴責。川普則直到今天於美國國會發表演說時，才公開譴責這件因種族仇恨犯下的殺人行為。

不過，印度對這起因種族仇恨，導致印度工程師被殺的案件一反常態的低調。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天一篇分析文章認為，印度政府之所以保持謹慎，是目前印度政府最關切的是美國政府擬縮減H-1B簽證議題，這將衝擊印度總值達1500億美元（新台幣近4.6兆元）的資訊科技（IT）委外業。

印度政府過去對印度人在海外遭種族仇殺反應激烈，如一名印度人2009年在澳洲遭種族仇殺，印度政府立刻表達憤怒，外長更發表強烈聲明，要求澳洲政府提供解釋。1060301

(中央社)