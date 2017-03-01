高涌誠盼將監院轉型為國家人權委員會

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府今天公布提名名單；被提名人之一的律師高涌誠表示，倘若有機會進監察院工作，希望能把監察院轉型為國家人權委員會。

總統府今天公布監委補提名元貞聯合法律事務所合夥律師高涌誠等11人為第五屆監察委員被提名人。明天由總統蔡英文接見，並由審薦小組召集人副總統陳建仁舉行記者會向社會正式介紹。

隨後，總統府會將總統咨文正式送至立法院，請國會進行人事案的審查並行使同意權。

高涌誠晚間接受中央社記者電訪時表示，自己是一些NGO團體推薦的，自己的理想是，倘若有機會進去監察院工作，看能否把監察院轉型為國家人權委員會。1060301

(中央社)