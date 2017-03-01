單場7保送、3失誤 中職聯隊1比9不敵日本隊

陳傑憲先發上陣，單場3安、打回中職聯隊唯一1分。（取自CPBL粉絲團）

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經典賽日本代表隊昨日在「中職日職對抗賽」首戰以8比5敗給中職聯隊，今天(1日)第2戰回神討回顏面，在山田哲人首局首打席全壘打的帶動下，單場掃出8支安打、獲得7次保送，加上中職聯隊的3次守備失誤，終場以9比1勝出。

中職聯隊此戰排出中信兄弟鄭凱文掛帥，1局上面對日本開路先鋒山田哲人，第2球就被掃出左外野方向的陽春全壘打，日本隊先取得1比0的領先，之後鄭凱文又投出2次保送，但及時回穩，第2局則製造3上3下，合計投了2局失1分。

3局起中職聯隊換上兄弟洋投艾迪頓，投到第5局時讓秋山翔吾敲安打、再保送坂本勇人，接著筒香嘉智擊出一壘方向滾地球，投手未補位，日本跑回第2分，中田翔隨後再補上高飛犧牲打，日本隊單局添2分，比數形成3比0。

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此戰日本隊則推出「王牌」，由去年日職中央聯盟自責分率、三振「雙冠王」菅野智之先發，中職聯隊打線在前3局僅陳傑憲擊出2安，昨日繳出3支3(1轟)表現的王柏融，4局上第2度面對菅野智之時，掃出右外野方向的安打，詹子賢也在2出局後敲安，但中職聯隊仍沒能攻下分數。

6局上中職聯隊換上第3任投手林羿豪，先讓日本隊因保送和安打上壘，小林誠司觸擊短打，造成中職聯隊失誤掉分，且二、三有人的情況下，秋山翔吾擊出二壘滾地球，林威廷選擇傳本壘不及再失1分，坂本勇人選到保送後，中田翔以適時安打多添分數，日本隊單局攻4分，將比數拉開為7比0。

中職聯隊左投鄭錡鴻在第7局仍沒能擋下日本隊攻勢，被內川聖一敲安打後，又保送平田良介，接著被田中廣輔擊出安打失分，之後還發生暴投，日本隊將比數改寫為9比0。

眼見戰況一面倒，中職聯隊打線直到7局下才有所回應，林威廷在2出局後從石川步手中敲出安打，下一棒陳傑憲擊出中外野二壘安打，幫球隊打破鴨蛋，單場3安也是全隊棒子最火燙的球員。

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此戰中華隊共動用6任投手，僅最後8、9局登板的道恩斯、賴鴻誠沒有失分；日本隊則是以用4名投手迎戰，讓昨日猛敲17安的中職聯隊，此戰僅出現7支安打、吞下10K，菅野智之先發4局，被敲4安無失分，石川步中繼3局，被擊出3安、送6K，失1分，之後藤浪晉太郎、千賀滉大各投1局守住勝利。

(中時電子報)