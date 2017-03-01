銀監會新任主席明首秀 揭陸銀行業改革藍圖

大陸國務院新聞辦公室發佈快訊指出，2日早上由大陸銀監會新任主席郭樹清，針對銀行業支援「供給側結構性改革」有關情況舉辦新聞發布會，並現場回答記者提問。

而一向被貼上鮮明改革標籤的郭樹清，轉任銀監會被金融業解讀是以往改革表現受到高層看重，這次將初步揭露對銀行業的改革藍圖，更加引人關注。

在證監會樹立的鮮明改革形象，或許就是郭樹清賦予銀監會新任主席的原因之一。即便郭樹清僅擔任證監會主席18個月創史上最短，但任內完善分紅機制、推出退市制度、打擊內幕交易等，創新改革的風格得到市場人士的認同。

根據統計，郭樹清任內發布資本市場相關通知、規則多達70條，換算相當於每周1條。

人行旗下《中國金融》近期內容也點出，供給側結構性改革是推動經濟轉型升級的必然選擇，過剩產能導致高庫存，引發企業資金鏈緊張，削弱投資前景和意願，更擴大企業債務負擔和金融風險，必須從供給側入手，淘汰過剩產能，促進供給結構的轉型升級。

(旺報)