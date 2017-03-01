銀監會新任主席明首秀 揭陸銀行業改革藍圖
大陸國務院新聞辦公室發佈快訊指出，2日早上由大陸銀監會新任主席郭樹清，針對銀行業支援「供給側結構性改革」有關情況舉辦新聞發布會，並現場回答記者提問。
而一向被貼上鮮明改革標籤的郭樹清，轉任銀監會被金融業解讀是以往改革表現受到高層看重，這次將初步揭露對銀行業的改革藍圖，更加引人關注。
在證監會樹立的鮮明改革形象，或許就是郭樹清賦予銀監會新任主席的原因之一。即便郭樹清僅擔任證監會主席18個月創史上最短，但任內完善分紅機制、推出退市制度、打擊內幕交易等，創新改革的風格得到市場人士的認同。
根據統計，郭樹清任內發布資本市場相關通知、規則多達70條，換算相當於每周1條。
人行旗下《中國金融》近期內容也點出，供給側結構性改革是推動經濟轉型升級的必然選擇，過剩產能導致高庫存，引發企業資金鏈緊張，削弱投資前景和意願，更擴大企業債務負擔和金融風險，必須從供給側入手，淘汰過剩產能，促進供給結構的轉型升級。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。