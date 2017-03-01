環保戲劇初賽徵選 最高獎金10萬元
106年南投縣環保戲劇競賽初賽活動已經開跑囉，大埔里地區各界可踴躍組隊報名參加，就有機會獲得最高獎金新臺幣10萬元，即日起至4月26日截止報名。
南投縣府指出，今年戲劇競賽主軸相較往年略有不同，希望以「循環經濟、清淨空氣、無塑海洋及關懷大地等4大主軸融入表演中，把對環境關懷的種子播種在每個人的心中，維護藍天綠地、青山淨水、健康永續的生活環境。
106年環保戲劇競賽活動共分為地方初賽、區域複賽及全國決賽3階段進行，南投縣初賽辦理方式採書面劇本審查及表演評審兩階段；劇本審查階段將徵選出10組劇本參加表演評審，同時給予新臺幣5000元補助。
表演評審選出前2名，後續將代表南投縣參加中區複賽，晉級中區複賽之隊伍由環保署每隊補助1萬2千元，同時各區將選出3隊優勝隊伍參加全國選拔賽。
環保局呼籲鄉親大家揪團組隊來報名，展現創意，環保給力！相關報名表、劇本及參賽者切結書請寄送至環保局收發室（南投市中興路660號C棟2樓），以郵戳為憑，相關報名資料可至環保局官方網站「綜合計畫科」-「申辦與表單下載」。
若有相關問題可洽詢環保局張小姐，聯絡電話：（049）2237530分機1307。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。