環保戲劇初賽徵選 最高獎金10萬元

我要評比

106年南投縣環保戲劇競賽初賽活動已經開跑囉，大埔里地區各界可踴躍組隊報名參加，就有機會獲得最高獎金新臺幣10萬元，即日起至4月26日截止報名。

南投縣府指出，今年戲劇競賽主軸相較往年略有不同，希望以「循環經濟、清淨空氣、無塑海洋及關懷大地等4大主軸融入表演中，把對環境關懷的種子播種在每個人的心中，維護藍天綠地、青山淨水、健康永續的生活環境。

106年環保戲劇競賽活動共分為地方初賽、區域複賽及全國決賽3階段進行，南投縣初賽辦理方式採書面劇本審查及表演評審兩階段；劇本審查階段將徵選出10組劇本參加表演評審，同時給予新臺幣5000元補助。

表演評審選出前2名，後續將代表南投縣參加中區複賽，晉級中區複賽之隊伍由環保署每隊補助1萬2千元，同時各區將選出3隊優勝隊伍參加全國選拔賽。

環保局呼籲鄉親大家揪團組隊來報名，展現創意，環保給力！相關報名表、劇本及參賽者切結書請寄送至環保局收發室（南投市中興路660號C棟2樓），以郵戳為憑，相關報名資料可至環保局官方網站「綜合計畫科」-「申辦與表單下載」。

若有相關問題可洽詢環保局張小姐，聯絡電話：（049）2237530分機1307。

(中時)