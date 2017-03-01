乾薪案將遭起訴 法保守派費雍稱不退選

我要評比

法國保守派總統候選人費雍（Francois Fillon）今天坦承自己將因涉嫌假造職位讓妻兒坐領乾薪一案遭到起訴，但不會退出選舉。

法新社報導，費雍說，將於15日會見預審法官，但他否認所有指控，並重申家人在其政治生涯期間曾給予「幫助」。

費雍在聲明中說，「打從一開始，我就沒有受到與任何面臨司法體系受審者相同的待遇」，他宣稱自己是「政治暗殺」的受害者。

他說：「他們扼殺的不只是我，還有法國總統大選。」

法國總統大選將於4月和5月進行第1輪和第2輪投票，費雍原先居於領先地位，但上述指控使其選情受到衝擊，如今支持度不敵極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和號稱中間路線的馬克宏（Emmanuel Macron）。（譯者：中央社劉文瑜）1060301

(中央社)