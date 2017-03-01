海倫清桃見粉絲再出發 前夫也來了
有「越南林志玲」之稱的藝人海倫清桃歷經身世造假、離婚風波後，今天開心見粉絲，宣布推出LINE貼圖。前夫戴發奎突然現身，直喊把海倫清桃當妹妹才到場祝福。
海倫清桃今年1月8日爆出身世造假，不是台越混血兒、是越南人，且結婚18年，她與戴發奎牽手現身受訪；之後又淚控被戴發奎家暴，兩人1月16日簽字離婚。
下午海倫清桃在台北舉辦慈善春酒粉絲活動，以一襲紅色露肩貼身洋裝亮相，開心宣布推出LINE貼圖，並以「自由了」貼圖表達現在心情。
海倫清桃坦言犯大錯，謝謝粉絲支持及諒解，看到粉絲來讓她很感動，會繼續努力。目前以工作為主，希望有新戲可拍，並澄清「小三」傳聞，與被拍到的黃姓男子現在只是朋友，且對方與前女友早已分手。
有沒有和前夫聯絡？海倫清桃直喊沒有，也不需要聯絡；沒想到之後戴發奎突然捧花現身，讓她頓時表情有些尷尬，戴發奎說，把海倫清桃當家人、妹妹，並稱海倫清桃接到新戲就要送她法拉利祝賀。
海倫清桃經紀人出面希望戴發奎別這樣，事情已告一段落，就讓她自由，並要海倫清桃進去會場，海倫清桃離開前向戴發奎說謝謝。
戴發奎離開後不久，緋聞對象黃姓男子現身，笑認是到場力挺海倫清桃，場地也是他幫忙借的，直喊患難見真情，朋友有難一定相助，還幫海倫清桃租房子，付清1年房租；海倫清桃說，「謝謝他伸出援手」。1060301
(中央社)
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