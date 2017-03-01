象寶寶離群迷途 南非卡車駕駛當保姆

我要評比

南非1頭象寶寶在接近波札那邊境的道路上踽踽獨行，看上去應是離群迷途且接近脫水狀態，幸經路過的大卡車駕駛停車相救，送往距離最近的波札那動物保護區獲得妥善照顧。

南非媒體「旅遊者24」（traveller24）今天報導指出，日前大卡車駕駛桑托斯（Carlos Santos）與2名同伴從約翰尼斯堡出發，前往鄰國波札那（Botswana）的那塔（Nata）。

距離那塔100公里左右的1條橋因為連日大雨淹沒，導致卡車無法前進。正在此時，桑托斯發現1頭大約3周大的小象在街頭遊蕩。

他與同伴立刻下車攔住看起來已經脫水的小象，同時拿出隨身攜帶的礦泉水餵食小象，小象一口接著一口喝，確實十分口渴。

餵食小象喝水的影片PO上網後，獲得近2萬3700次的點閱。

桑托斯當下聯繫距離最近的那塔動物保護區，把小象裝進卡車車斗內，等水退了，橋可以通行後，即刻將小象送過去，讓牠在保護區獲得妥善照顧。1060301

(中央社)