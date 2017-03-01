越南國家主席與日皇會晤 促進友好合作

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日本天皇明仁和皇后美智子昨天抵達河內對越南進行為期6天的訪問。越南國家主席陳大光今天舉行儀式，歡迎日皇明仁和皇后美智子，雙方隨後舉行會晤，進一步促進越日兩國友好合作關係。

越通社新聞網站今天報導，陳大光對日皇明仁和皇后美智子來越南進行國是訪問表示熱烈歡迎，指出這次訪問對越日兩國關係具有歷史性意義，深信將有助增進兩國人民互信、互相了解和友好感情，從而進一步推動越日廣泛戰略夥伴關係不斷向前發展。

報導指出，雙方共同回顧越日民間交流歷史，對兩國關係40多年來的良好和迅速發展趨勢表示滿意，希望進一步促進兩國友好合作關係。

日皇明仁表示，越日交流歷史是雙方促進兩國合作關係發展的重要基礎，為各自國家帶來利益。

日皇明仁和皇后美智子今天晚間將出席由陳大光和夫人舉行的國宴，明天將探訪文廟國子監，會晤越南其餘高層領導、文化界人士、曾經留學日本的越南留學生以及二次大戰後留在越南的日本軍人眷屬。

日皇和皇后3日將前往越南中部順化市（Hue），走訪當地一些歷史景點，5日將轉赴泰國訪問。1060301

(中央社)