維吾爾族IS分子 揚言讓陸血流成河
追蹤聖戰分子動靜的組織說，中國大陸維吾爾族的伊斯蘭國（IS）好戰分子誓言返鄉，並讓「血流成河」。專家指出，這是伊斯蘭國首次對中國大陸目標發出威脅。
總部位在美國的國際恐怖主義實體搜尋研究所（SITE）分析影片表示，伊拉克西部的伊斯蘭國組織2月27日公布了這部半小時影片，畫面中出現了中國大陸維吾爾族好戰分子。
一名維吾爾族武裝分子在影片中針對中國大陸發出威脅，隨後處決一名他所稱的告密者。
據國際恐怖主義實體搜尋研究所的譯文，這名維族分子說，「哦，你們中國人根本不懂人民的話。我們是『哈里發國』（caliphate）戰士，我們要用武器說話好讓你們了解，要讓你們血流成河，要對你們的壓迫展開復仇。」
澳洲國立大學（Australian National University）國家安全學院新疆問題專家克拉克博士（Michael Clarke）告訴法新社，這似乎是伊斯蘭國針對中國大陸發出的「首次直接威脅」。
他說：「這是口操維吾爾語的戰士首次宣稱效忠伊斯蘭國。」（譯者：中央社周慧盈）1060301
(中央社)
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