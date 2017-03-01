日本武士反撲 9比1大勝中職聯隊
中華職棒聯軍赴日交流，繼前一戰8比5獲勝之後，今晚第二戰遭遇反撲；日本武士隊山田哲人全壘打、全場9支安打，以9比1擊敗中職聯隊。
首戰大放異彩的「大王」王柏融今天棒次不變，一樣擔任第3棒中外野手，共4次上場打擊，2次四壞保送，2打數有1支安打。
加上昨晚3打數3安打，王柏融此行共5打數4安打，包括1支全壘打。
中職聯隊此戰6任投手，鄭凱文先發2局失1分，艾迪頓（Nick Additon）3局失2分，林羿豪0.1局失4分，鄭錡鴻1.2局失2分，道恩斯（Darin Downs）、賴鴻誠各投1局無失分。
中職聯隊全場7支安打，攻勢分散。1棒陳傑憲個人敲3安打，表現最佳。第7局在林威廷安打上壘之後，陳傑憲二壘安打攻下中職聯隊全場唯一分數。
日本武士隊首局由首棒打者山田哲人敲出全壘打；第5局秋山翔吾安打、(土反)本勇人四壞保送，趁中職聯隊失誤、中田翔高飛犧牲打，攻下2分。
日本隊第6局再趁中職聯隊的守備失誤，由筒香嘉智敲出關鍵安打，單局4分拉大比數；第7局再添2分，終場9比1獲勝。1060301
(中央社)
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