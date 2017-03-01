中國網軍搞錯對象 日本樂天喊冤：我不是Lotte

Hket報導，因為韓國樂天集團（Lotte）決定向美韓部署「薩德」反導彈系統，提供用地，引發中國民間反韓情緒升級，紛紛互聯網號召抵制韓貨。但有網民卻誤以為日本網購平台樂天市場（Rakuten）等如韓國樂天，並攻入其官微謾罵一番。最終迫使日本樂天Rakuten發聲明，明言：我不是Lotte！

據了解，韓國樂天的羅馬拼音寫作Lotte，而日本樂天的羅馬拼音寫作Rakuten，在中文裏剛好都譯作樂天。國際上則用Lotte指韓國樂天，用Rakuten指日本樂天。

(工商)